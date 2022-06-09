由於與美國與歐洲等國利差擴大，加上日銀總裁黑田東彥表示弱勢日圓對日本經濟有利，日圓短線連連破底，周四亞洲盤對美元摜破134日圓支撐，續創20年新低價。

亞洲匯市早盤，日圓最低下探134.55兌1美元，改寫2002年2月以來新低。不過，由於短線跌深，午盤過後開始反彈，歐洲匯市報133.28日圓兌1美元，強彈0.7％。

由於日銀堅持續採超寬鬆貨幣政策，日本基準利率仍將維持於近乎零的超低水位，反觀美國與歐洲利率持續看升，包括國際貨幣基金（IMF）與多數市場分析師都認為日圓趨勢持續看貶。

日本三菱日聯銀行貨幣分析師哈德曼（Lee Hardman）表示，「日圓近來大幅走貶主因在於全球各國央行都表態將緊縮貨幣政策，以及高能源價格衝擊日本貿易。而且日銀總裁黑田周三才剛重申，不急於緊縮貨幣政策，這可能造成日圓進一步下跌。」

哈德曼還說，如果日圓對美元跌破135.15，跌勢可能還會加劇。日圓對美元下一個重大支撐在於2002年1月31日的135.20，一旦失守將創下1998年10月以來新低。

日圓對歐元則下滑至143.78日圓，逼近七年半最低，雪梨City Index資深市場分析師辛普森（Matt Simpson）指出，「如果今日要押注的話，最好的標的就是下歐元對日圓上漲，因為歐洲央行今晚決策就會釋出明確的鷹派立場。」

日銀允許日本10年公債殖利率的波動上限是0.25％，目前約在0.249％。

相較之下，歐元區利率指標德國10年公債殖利率周三升至1.368％，創八年新高，與日本同期債券的利差周四更擴大至九年最高。

美國10年公債殖利率5月最高漲破3.1％，創三年半新高，周四報3.04％，仍維持在波檔高檔。