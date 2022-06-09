台灣彩券今推出全新品牌形象影片《英雄的背後》，透過鏡頭的寫實記錄，深入民眾日常熟悉的彩券行，以公益彩券經銷商子女的視角，帶領民眾了解到每一位彩券經銷商，都擁有不被現實環境打倒的奮勇精神，而在經銷商的背後，有你有我的支持，他們雖然沒有超能力改變現實，但藉由公益彩券的發行得以穩定家計，成為子女心目中的英雄。

台灣彩券延續去年的形象宣言「讓好事發生」，今年邀請台北電影節最佳導演蕭雅全執導全新品牌形象紀錄影片《英雄的背後》，並與知名音樂藝術家雷光夏合作配樂，以最真實的紀錄角度，讓民眾體驗跨越兩家庭的彩券影響力。

每一位彩券經銷商，都是為家人挺身的英雄，而中國信託與台灣彩券致力成為經銷商背後最堅實的後盾，讓他們可以站在最前線，為家人遮風擋雨，成為子女心中的英雄，台灣彩券也藉此彰顯品牌精神，每一張公益彩券不管有無中獎，在台灣的某個角落，都會有人因此而獲得幫助，每一張公益彩券的背後，都是好事的起點。

榮獲國內外眾多知名獎項肯定的蕭雅全，擅於運用人性刻劃故事，與製作團隊走訪全台數家彩券行，透過深入訪談、歷經3個月的田野調查後，發現「讓好事發生」不只是台灣彩券的品牌宣言，更是真實存在於你我的生活，源自於社會上很多人的參與，產生環環相扣的善意。

台彩發行公益彩券的目的，就是為了提供弱勢族群的就業機會、包括每一位萍水相逢購買彩券的你我，這些一點一滴的善意累積，成為經銷商英雄背後的強大助力，而這支寫實紀錄片，讓民眾看見公益彩券的影響力跨越不同世代，如骨牌效應般擴展，造就臺灣社會善的循環。

《英雄的背後》以兩家銷售公益彩券22年與15年經銷商家庭的真實故事，透過訪談與拍攝日常生活紀錄，用子女視角帶領民眾了解他們的成長過程中，身障父母因公益彩券的發行而改善家庭經濟，影片充滿兩代親子間溫暖而樸實的感人互動；影片配樂在雷光夏巧妙運用獨有知性，又略帶揪心的音樂曲調下，緩緩地牽引觀眾的情緒，領略公益彩券跨越兩代的影響力。

電影中的英雄往往具有超人的能力與勇武精神，在面臨巨大威脅挑戰時挺身而出，但英雄在正面迎戰前也可能是隨處可見的平凡人，他們有與生俱來的缺憾，也有軟弱退縮對自己質疑的時候，但為了家人，他們願意承擔責任、在挫敗中戰勝困境，最終成為英雄。

台灣彩券「英雄的背後IG限動濾鏡活動」也同步開跑，自即日起至7月7日，套用指定濾鏡，於個人Instagram限時動態公開分享標註＃英雄的背後、＃讓好事發生以及@good_things_action活動帳號，並在達成指定活動貼文下方Tag兩位好友，就有機會抽中Apple AirPods Pro、LINE POINTS等好禮。

台灣彩券受中國信託銀行委託發行公益彩券以來，持續以「公益」為經營核心價值，從96年1月累計至110年12月底，已為政府創造彩券盈餘達新臺幣3988億元，公益彩券回饋金累積15年將提供362億餘元厚植社福經費，協助弱勢族群就業人數達4.3萬人，鼓勵中獎人回饋社會捐款逾54億元，幫助超過200個社福團體，累計超過755萬人次弱勢受惠，每一張公益彩券的背後，都能讓更多的善意在臺灣這片土地綻放，成為善的循環。