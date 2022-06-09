上小學時，老師都會要求學生字體工整，視為學習態度的一環，字若太醜還甚至被扣分。就有一名國小女童的筆記本，整本字體工整，且美到不科學，宛若神仙，連老師都認輸，曝光後也引發網友熱議。

《騰訊新聞》報導，一名家長在網路上分享了自己小學三年級女兒的筆記本，透過截圖可以看到，女兒的字體不但公正整齊，沒有任何一行超出範圍，且每個字的大小也幾乎都一樣，字跡更是相當漂亮。

大陸一名小學三年級女童的筆記本，讓所有人包括多名老師在內都看呆，大讚根本神仙字體。(圖／騰訊新聞)

大陸一名小學三年級女童的筆記本，讓所有人包括多名老師在內都看呆，大讚根本神仙字體。(圖／騰訊新聞)

這本「神仙」筆記本瘋傳微博等各大論壇，就連老師們也都參與話題，紛紛留言：「我認輸了，我小學都沒這麼認真」、「這種字叫我寫我真的寫不出來」、「根本就神仙字體」、「有這種學生太幸福了」。

女童的班導師也表示，自己雖然上課寫黑板，也是盡力寫到最工整，但也很難做到女童這個程度，更何況是私下寫教學大綱，都是比較草草帶過，一個10歲的孩子可以寫出如此工整字體，實在不簡單，班導也坦言真的是「自嘆不如」。

大陸一名小學三年級女童的筆記本，讓所有人包括多名老師在內都看呆，大讚根本神仙字體。(圖／騰訊新聞)