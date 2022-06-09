梅雨季節大雨不斷，外送員在送餐時也遇到許多有趣的事情！有名外送員把外送飲料送到某護理之家，他看到門外公告，個人指示把飲料放在門外置物箱裡就好，但是他往置物箱裡一看，至少有半桶水高，讓他相當疑惑表示「Are you sure？」；有趣的狀況也讓網友笑翻「記得要放大塊的冰塊」、「放幾隻小魚更應景」。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，他表示外送飲料到某護理之家，看到門外公告寫著「因應疫情關係，請將要交給住民的物品放進置物箱裡」，他也收到客人指示「飲料放門口白色箱子裡面就可以了」，由於剛下過雨，置物箱裡至少有半桶水高，讓他非常困惑「Are you sure？」。

客人指定將外送飲料放置物箱，外送員一看困惑問「Are you sure？」。（翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

貼文一出，網友紛紛留言表示「流水席的保冰箱」、「把東西放在塑膠袋，然後充氣綁起來，應該可以浮在上面」、「記得要放大塊的冰塊」、「裡面可能原本是冰塊」、「保冰來的」、「感覺裡面該放幾隻小魚更應景」、「便當的奇幻漂流」、「很適合放冷飲」。

另外也有網友也遇過類似問題表示，「今天也遇到，我幫它水倒掉」、「上禮拜也有遇到，直接打給客人，『你的整理箱都是水，確定要我放進去嗎？』，後來要我放地上就好」。