朱利歐貝魯迪常在IG大秀性感身材。（摘自IG）

引發熱議的電影《拜金女王的性愛派對》以無底限性愛鏡頭為一大宣傳賣點，預告中更有多人裸體旋轉交纏的畫面。近日送交文化部審核，審片員看完後驚呼：「有比18禁更高的級別嗎？這些畫面能播嗎？」究竟片中哪些場景讓人震撼，就等觀眾進戲院揭曉。最終版預告也因太過暴露被平台限制無法提供高畫質。

雖然該片以女性觀點出發，但是帥氣的男生們更是吸睛，身材性感炸裂的男主角朱利歐貝魯迪（Giulio Berruti）在片中裸露不設限，胸肌腹肌處處分明，性愛場景也是親自上陣，大秀完美堅挺臀型。模特兒出身的他，2005年首次主演電影《17歲少女的愛慾日記》一炮而紅，他毫不掩飾展現健壯身材，時常在IG社群秀出性感照，更有美國網路平台為他量身打造迷你電影《加百列的地獄》系列，充滿男女激情誘惑，點擊率超高，目前已經拍攝四季度。在出席電影活動時，就有許多女性觀眾瘋狂示愛，稱他為「核彈級賀爾蒙製造機」和「義大利最美的風景」。

電影取材自真實新聞事件，揭露演藝界虛偽的拜金秘辛與政商上流的裸露醜聞，講述艾咪追逐星夢多年未果，轉為從事陪酒小姐，靠著高明手段，勾搭上多金男子，變成東歐首席淫媒仲介，專門招募選美小姐與模特兒參加派對，貼身服務政商名流。然而鉅額金錢的誘惑下，這個浮華世界很快就顯現出陰暗面，將於6月24在台上映。