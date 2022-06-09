屏東縣1名網友爆料，他上月底將2隻法鬥犬送至當地寵物旅館入住，業者雖每天回報愛犬狀況，但始終沒有照片佐證，他本月6日準備到旅館查看時，就被告知愛犬早在送來的1、2天就因熱衰竭都死了，而業者將其晶片移除，裝進垃圾袋後丟入水溝棄屍，目前動保處與警方已介入調查，若屬實將依法究責。

該網友在臉書「爆料公社」上發文表示，他上月27日將飼養的2隻法鬥犬送至屏東某寵物旅館照顧，因旅館負責人是朋友，他原本以為很放心，期間業者也不斷用LINE聯繫他稱愛犬很適應新環應，生活飲食皆正常，但只要原PO說要探望狗時，卻屢遭業者以各種理由婉拒，也沒看到狗的生活照。

網友爆料上月底將2隻法鬥送至當地寵物旅館入住，本月6日準備到旅館查看時，就被告知愛犬早在送來的1、2天因熱衰竭都死了。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說直到本月6日他直接到旅館，路途中收到業者稱「狗狗早在我們送過去了隔天就死亡了」，之後業者又改口稱是送去的隔3天、2天死亡，死因是熱衰竭，而室內有無開冷氣、放飲用水也沒說清楚，最令飼主無法接受的是，業者當下將2隻狗「裝進黑垃圾袋」丟入排水溝。

該網友不能接受2隻狗被當垃圾丟棄，業者還將狗的晶片移除，也不願提供當天監視器畫面，目前全案已交由動保處與警方介入調查，飼主痛批「你輕鬆的說因為害怕，所以不敢告知，天天欺騙我們牠們生活的好好的，讓我們連最後一眼的權利都被剝奪，連一根毛都看不見，2隻愛犬就這樣被當垃圾處理掉」。