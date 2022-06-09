瑞典和芬蘭近日宣布申請加入北大西洋公約組織後，俄羅斯今天在具有戰略意義的波羅的海展開海軍演習。俄羅斯國防部指出，有60艘船艦、40架飛機參演。

法新社報導，俄羅斯國防部透過聲明指出，俄軍波羅的海艦隊的船艦將「執行防衛海上航線和艦隊基地的訓練任務」。

聲明提到，有60艘船艦、40架飛機參與演習，這場軍演也在俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的陸上訓練場地進行。

俄羅斯揮軍烏克蘭後，瑞典和芬蘭申請加入美國為首的北大西洋公約組織（NATO）。俄國這場海軍演習在莫斯科和北約緊張升溫之際展開。

目前遭到土耳其阻撓的瑞典、芬蘭入會案如果獲得批准，俄羅斯將成為波羅的海周邊唯一的非北約成員國家。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）4日登上靠泊瑞典首都斯德哥爾摩的美國兩棲攻擊艦基爾沙吉號（USS Kearsarge），象徵相挺瑞、芬入會案。基爾沙吉號成為歷來靠泊斯德哥爾摩的最大型美國軍艦。

密利訪問瑞典之際，北約正進行「波羅的海行動2022年」（Baltops 22）年度海軍演習，這項演習預定持續到6月17日。