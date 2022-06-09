李泰彬（右）的舞姿讓好友Honey J笑翻。（愛奇藝國際站提供）

韓綜《舞痴的逆襲》由《街頭女戰士》8名隊長MONIKA、Honey J、Aiki、Ri.hey、HYOJIN CHOI、Gabee、no：ze、LEEJUNG再次集結，拯救肢體不協調卻對舞蹈充滿熱情的舞痴們，並找來曾擔任《街頭女戰士》評審、同時是男團NCT隊長的泰容主持，首播即開紅盤，在韓國創下有線頻道首都圈平均收視1.0％、最高瞬間1.4％的好成績。

第一集便展開街頭海選，參賽者星光熠熠，一名女星放下偶包參賽，讓路人全回頭，下秒真面目揭曉，她正是演出過《SKY Castle天空之城》、《紳士的品格》的資深演員尹世雅，44歲凍齡美貌驚豔全場。其實她經常在IG上傳練舞影片展現對舞蹈的熱情，但即使練舞多年仍被批評「跳不好」，鼓起勇氣參加海選，老師一看到她認真的舞姿也忍不住大喊：「太可愛了！」

狗血劇《Penthouse上流戰爭》中飾演奉太奎獨子的26歲李泰彬一登場也吸引歡呼。不過驚人的是，李泰彬5年前曾短暫以偶像男團MYTEEN的Rapper身分出道，受訪時也自認「我好像不是舞痴」，但SISTAR〈Touch My Body〉音樂一下，不太俐落的扭臀的動作讓導師全拍手爆笑，還有aespa夯曲〈Next Level〉副歌招牌舞蹈，簡易動作眾多參賽者都能跟上節拍，唯獨李泰彬和別人相反，跳舞的萌樣讓導師們嘴角笑裂到太陽穴。

下集將展開舞蹈分班，舞痴們具備上課老師的選擇權，8導師卯足全力拉票，然而《街頭女戰士》第一名的老師Honey J竟不受青睞沒人要選，《舞痴的逆襲》每周三中午愛奇藝國際版上線。