支援營運質量、多元升級，台塑規劃1,600億元轉型佈局。台塑董事長林健男表示，目前進行中的海內外擴建及去瓶頸工程共12案，總投資金額500億元。為力求轉型升級，再加上國內外布局、未來投資金額預計達1,600億元，期待能讓台塑體質更為穩健。

林健男強調，「轉型高科技產業」佈局漸收成效，轉投資台塑大金新建電子級氫氟酸大發廠，及台塑德山公司林園IPA廠均已試車投產，有助下半年轉投資收益增加。轉投資台塑勝高新建12吋矽晶圓廠預計2024年完工量產。

此外，台塑「創新開發」近年也申請近百件專利，包含與台灣YKK公司合作成立合作研發小組，開發高性能且具環保素材；研發碳纖維安全鞋和羽球鞋及具抗菌、物理發泡全回收等EVA鞋材；開發具低熱傳導性、質輕和阻燃特性的氣凝膠，將在仁武廠新建年產能2,800M3氣膠毯廠，預定明年中完工；研發航太級碳纖維，用於生產衛星推進器用的高壓氣瓶，並於去年成功登上太空。

林健男指出，目前進行的海內外擴建及去瓶頸工程共12案，總投資額500億元，包含台灣仁武醫材中心、高雄洲際石化專區、PP及PVC去瓶頸、氣膠毯廠；中國寧波廠的丙烷脫氫（PDH）廠、EVA去瓶頸，及美國德州廠的1-己烯廠。

延續營運動能，台塑未來規劃海內外擴建及去瓶頸工還有8案，總投資額1,600億元，包含台灣碳纖擴建、中國寧波廠的VCM、PP二期及PDH二期擴建、PVC去瓶頸，美國德州廠新建PVC、VCM及液鹼廠。

林健男說，液鹼市場仍處供需偏緊局面。台塑目前美西及澳洲市場進口占有率為45％、23％，除穩固合約銷售外，配合產量提升，增加現貨銷售以提高利益。

考量台灣相關半導體廠家等均有擴建產能計畫，未來液鹼耗用將大幅增加，已積極爭取相關電子廠液鹼需求以增加銷售利益，另配合半導體廠商於美國擴建案，已與美國最大化學品分銷商Univar合作由麥寮鹼廠以船運方式交運，預估其擴建第一期液鹼年用量可達 6,700乾噸。