民進黨立委吳秉叡2020年遭網友轉傳貼圖、文章影射他陪同業者赴衛福部疾管署開會，仲介進口BNT疫苗，收受3億美金佣金，吳報警並控告12名網友，台北地檢署今（9日）依加重誹謗、公然侮辱罪起訴1名網友。吳秉叡稍早透過臉書表示，「勿傳勿信不實訊息，抹黑指控皆蒐證提告」，藉由公正的司法機關還他一個公道。

吳秉叡表示，去年間部分人士在網路傳遞抹黑的假消息，惡意影射他干預指揮中心疫苗採購，甚至還從中抽取3億美元做為回扣等，充滿惡意、煽動仇恨與恐慌、企圖妨害防疫的不實訊息，儘管指揮中心指揮官陳時中已召開記者會澄清無任何立委來關說疫苗採購事宜，但仍有網友不斷轉發此謠言。

他說，過程中不但加油添醋宛如親眼見聞，更有用粗暴言論進行人身攻擊。所以為了自證清白，便在2021年2月前往台北地檢署，對散佈假消息的多位網友提告加重誹謗，希望能藉由公正的司法機關，來還他一個公道。

此外，在檢察官偵辦的過程中，已有數位網友自知錯誤道歉並登報澄清，而他也願意給予機會因此撤告，但其中仍有網友在無事證下抹黑誹謗又不願向公眾澄清並與他道歉和解，今日已由北檢依加重誹謗罪起訴，之後也將承擔相應的法律責任。

吳秉叡表示，散播網路上的不實訊息輕則造成個人名譽受損，重則引發社會不安，提醒大家收到來源不明的訊息千萬不要隨意轉發、避免觸法。