擁有「山地歌王」封號的卑南族歌手萬沙浪，唱紅《美酒加咖啡》和《愛你一萬年》等經典歌曲，還因演唱電影《風從哪裡來》同名主題曲成為家喻戶曉的歌手，但晚年卻因健康問題無法繼續演藝事業。73歲的萬沙浪中風半癱多年，最近又驚傳因腎衰竭送醫，好友紀寶如透露他近況。

據《ETtoday新聞雲》報導，優質生命協會秘書長紀寶如近期剛好到台東，前去探望萬沙浪，並透露對方前幾個月身體狀況不佳，1月時幾乎不能說話，還因為腎衰竭在3月到5月間多次進出醫院，還一度簽下放棄急救書；慶幸的是，萬沙浪目前出院兩個多星期，人也很清醒，能交談更認得她是誰，令紀寶如心疼又不捨。

萬沙浪近年健康狀況每況愈下。(圖/ 取自中時資料庫)

萬沙浪原本到大陸發展順遂，還一度登上央視春晚表演，但他一人負擔一家六口的生計外，還負責兄弟姊妹的開銷，工作的收入幾乎都寄回家，多年下來扛不住過大經濟壓力，決定把錢拿去投資，沒想到賠光畢生的積蓄，最後回鄉才發現妻子早就變賣家產，帶著4個孩子到美國定居，但萬沙浪全被蒙在谷底，事業和家庭雙重打擊，也讓他一蹶不振。

之後萬沙浪因為在一次和朋友的聚會中從樓梯重摔，傷到腦部還罹患失憶症，智力又退化；近年凡有萬沙浪的消息，也是他因病送醫等健康狀況越來越差的消息，像是2度中風半癱、腎臟方面癌症和肺炎等，晚景淒涼讓歌迷看了為之鼻酸。