統一恐不續約，誠品信義明年將熄燈；前總統陳水扁今晚在臉書表示，如果吳清友在世，也不會麻煩總統打電話，而是直接找市長幫忙。

1994年第一家誠品因為面臨都更拆遷，陳水扁指出，當年阿扁親自向新光吳家懇託請命，「台北市不缺百貨公司，但不能沒有誠品」。

他說，感謝新光吳家促成誠品敦南店陪愛書人一起走了25年。也讓誠品敦南店成為全球第一家24小時書店。

他感嘆，前年敦南誠品熄燈後，由信義誠品接棒24小時書店，無奈今年又遇上租約問題。