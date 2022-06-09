烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台灣定居多年，日前因烏克蘭與俄羅斯戰爭爆發，讓她與在台同胞們都心急如焚，曾多次拍片聲援自己的國家。佳娜近日收拾心情投入工作，今(9日)撕開知名品牌零食包裝，將一片片玉米餅秤重後吃下，分享控制體重不變胖的好辦法。

烏俄戰火3個多月來仍未止歇，但佳娜決定暫時放下憂國情緒，回到她的本職工作，繼續拍美照及趣味影片，帶給支持她的網民更多歡樂。佳娜4天前分享一組海灘辣照，只見她身穿黑色無肩帶比基尼，胸前僅一片布遮，胸衣呈現似「莫比烏斯帶」的扭轉式設計；當她正面秀身材時，腹部隱隱透現健美馬甲線，雙手向沙灘上一放，倒出的火辣UU也電暈網友，但她竟然寫道：「當了媽媽好累，趁週末偷偷跑出來玩」。

佳娜當了媽媽？她今(9日)在IG發文似乎透露了謎底，畫面中她身旁多了隻可愛小貓咪，可能多了照顧毛孩的任務讓她分身乏術。而影片中，佳娜寫道：「跟大家分享控制體重不變胖的好辦法！」，只見她雙手用力撕開玉米片包裝，拿出一片放在電子秤上，畫面字幕寫道：「0公克=0卡路里」，於是她輕鬆搖擺身體放心吃下，一片接一片好不愜意；其實這只是電子秤對太輕的玉米片「零感應」，吃的零食當然還是有熱量。

網友看了她的逗趣影片笑回：「我希望」、「藍色包裝更好吃喔」、「聰明」、「太可愛了」、「沒有重量=沒有熱量」、「你為什麼要欺騙自己」、「笑死」、「太划算了」。

佳娜之前曾被問到「會叫家人來台灣嗎？」，她拍片回應說：「媽媽跟我說，當然她很喜歡台灣，她會想要來這邊旅行，但是如果來這邊住，語言她聽不懂，工作她也沒有，什麼都不會做，而且在台灣的生活真的很貴，這是真的很難！」，透露了克服現實不是一句話那麼容易。