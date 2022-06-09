原諒愛情的顏色，是「綠色」！有正妹在臉書抱怨另一半愛找越南妹「全套按摩」，並表示事實、證據都擺在眼前了，另一半仍可以睜眼說瞎話，直到紙包不住火後，才裝做愧對對方的樣子，拼命討好，她也怒批「為什麼滿街色情護膚店？男生真的那麼愛？不怕髒？共用真的比較好？」；網友則回應原PO表示「妳會原諒」。

一名正妹在臉書社團「匿名公社」發文，她抱怨另一半總是愛說謊，去找越南妹「全套按摩」，卻敢做不敢承認，事實、證據都擺在眼前，竟還睜眼說瞎話，直到另一半發現紙包不住火了，才不小心脫口說出「又沒有常常去」，此時，另一半才裝做愧對對方的樣子，拼命討好，讓她心有不滿表示「如果新鮮、野味比較好，為何不放手」，也怒批「為什麼滿街色情護膚店？男生真的那麼愛？不怕髒？共用真的比較好？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「原諒愛情的顏色，是綠色」、「男人的天性，再好吃也比不上新鮮的」、「因為你會原諒啊」、「自己不放手說別人不放手」、「因為新鮮！然後比較會撒嬌，床上可能花樣也多」、「多人用過的他才能得知自己能力有沒有輸人」、「會外出找食的不會只有一次」。