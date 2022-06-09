澎湃新聞9日報導，近期在美上市中概股和在港上市科技股雙雙迎來大反彈。反映中概股表現的那斯達克中國金龍指數（HXC）8日大漲429.56點，漲幅達5.71％。熱門中概股也基本迎來三連漲。港股方面，在港上市科技股9日開高走低，漲跌不一，但恒生科技指數3個月已最高暴漲逾40％。

隔夜美股中概股表現亮眼，那斯達克中國金龍指數（HXC）8日大漲5.71％。熱門中概股逆市上漲，趣頭條漲71.58％，有道漲29.71％，叮咚買菜漲18.67％，新東方漲17.25％，滴滴漲12.05％，阿里巴巴漲14.67％，京東漲7.66％，拼多多漲9.73％，小鵬汽車漲5.36％，蔚來汽車漲3.56％，理想汽車漲0.81％。

拼多多更在10個交易日內累計上漲超75％，強勢收復年內跌幅；同期阿里巴巴、京東分別累計上漲超45％和34％。

這也帶動了港股開盤的反彈，科技股集體高開，但恒生指數和恒生科技指數迅速雙雙轉跌，午後跌幅進一步擴大。臨近尾盤，港股跌幅有所收窄，截至收盤，恒生指數收跌0.66％，恒生科技指數收跌1.43％。

阿里巴巴一度漲近7％，收盤漲2.3％；騰訊股價一度重回400港元上方，為今年3月23日以來首次，收盤漲0.87％；快手、網易、嗶哩嗶哩等則有不同程度下跌。

港股互聯網股近期漲勢強勁，恒生科技指數自3月15日的低點以來最高反彈已經超過40％。以美團為例，自3月中旬觸底之後，美團股價一路反彈，9日盤中一度突破210港元，不到3個月的時間，股價最多暴漲超過100％，已然翻倍。

隨著中概股、科技股的強勢反彈，海外投資者也開始佈局中國股票ETF。數據顯示，本周二投資者向iShares安碩MSCI中國ETF投入近2.7億美元，是該基金2011年成立以來單日最大資金流入，這支ETF所跟蹤的MSCI中國指數本周已累漲近7％。

今年以來，在多重作用下中概股集體遭遇了前所未有的挫折，但隨著第二季諸多利多因素的提振，中概股的反彈趨勢愈發明顯。特別是市場關心的政策層面，近期不斷有積極信號傳出。

報導稱，隨著政策暖風頻吹，大陸投資科技股的市場信心正在逐漸恢復。

中泰國際策略分析師顏招駿表示：「我們此前指出科技指數已經在3月見了底，但需要經歷一段大波動的盤整。現在看來，如阿里、網易、京東、百度等在5月27日都有一個明顯的向上跳空裂口，這個其實是市場共識，也是新資金的成本價，科技指數大概已結束3月以來的震盪整理。」目前科技股出現了一波估值重估階段，主要是自從金融委發聲後，確認了政策底。科技股的風險溢價大幅降低，此前沽空科技股或輕倉的機構也把握機會回補倉位，所以也造成最近數天科技股的價漲量增。

摩根大通也唱多中概股，稱過去一年中概股的大幅拋售可能即將迎來轉折，大陸政府的經濟增長支持措施仍在繼續。

天風證券表示，互聯網板塊基本面大概率於第二季築底，業績能見度逐步確認將提振市場信心。後續隨宏觀環境改善以及企業高品質增長策略兌現，收入增速與經營槓桿改善逐步共振有望推動業績彈性復甦。後續持續關注企業降本減虧策略兌現等。