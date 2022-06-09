實體書銷量逐年下滑，出版業面臨前所未有的寒冬，閱讀市場萎縮使願意投入寫作的作家越來越少，但在日本卻有大學生異想天開，自費印刷出版圓周率100萬位數，但這一時興起的「傑作」竟熱銷4萬本，25年來賺進百萬日圓，讓他難以置信「我也不懂為什麼賣這麼好...」。

日媒「j-cast」報導，有日本網友在推特分享自己買了本「瘋狂的書」，封面一個斗大的圓周率符號「π」位於中央，書名為「圓周率1,000,000數位表」，翻開果不其然全是擠得密不透風的數字，每頁有1萬位數，整本共計100萬位數，且定價更是有趣，以圓周率為構想定價「314日圓」（折合新台幣約72元）。

實際上，這本書是日本男子牧野貴樹於1996年自掏腰包印刷出版，當時還是大學生的他對圓周率非常著迷，計算出圓周率數據後，基於好玩以「暗黑通信團」為名自費出版，首刷僅30本，並於日本漫畫二創展覽會「Comic Market（簡稱Comiket）」販售。

這本書總共15刷，內容密密麻麻的數字。（圖／翻攝Twitter）

出乎意料的是，他的得意之作首刷30本全數賣光，且還頗受讀者好評，原打算售完不再印刷的他，眼見源源不絕的訂單湧入，後續出現二刷、三刷、四刷等直到十五刷，且持續貫徹圓周率的主題，從第三刷開始，每一刷就多1位數，「第3.1刷」、「第3.14刷」、「第3.141刷」、「第3.1415刷」.....。

截至目前已經熱銷4萬本，在亞馬遜、樂天購物等平台的存貨全售罄，且由於牧野貴樹當初是自費出版，沒有被出版社抽成，也因此進帳百萬日圓，不過他本人至今仍然很納悶，無法理解為什麼會願意買全都是數字的書。