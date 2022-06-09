第一金控5月稅後淨利增加至16.73億元，月增率5.8％，主要是銀行子公司單月獲利提升帶動整體盈餘所致。第一金累計前五月稅後淨利達81.99億元，年減率6.4％，每股稅後盈餘（EPS）達新臺幣0.63元。

整體來看，銀行的升息效應發酵，證券的表現逐步回穩，人壽的獲利猶虛。

第一銀行因營收轉強帶動單月盈餘上揚至16.82億元，月增率6.1％。淨利收持續受升息效益加持而向上提升，手續費收入、金融交易利得亦雙雙較4月表現成長。資產品質方面，覆蓋率微升至615.35％，逾放比則維持在0.20％。累計前五月的稅後盈餘達80.84億元，年增率4.6％。

第一金證券因承銷獲利增加及自營虧損降低，致單月盈餘上揚至3,114萬元，月增率267.7％，累計前五月的稅後盈餘達1.62億元，年減率75.9％。

第一金人壽因營業費用上升侵蝕獲利，致單月盈餘降至78萬元，月減率75.0％，累計前五月的稅後盈餘為409萬元，年減率98.6％。