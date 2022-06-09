在資源有限、全力衝刺高單價筆電下，仁寶5月營收奮力躍上892.68億元，月增幅度高達65.6％，不僅創下今年單月次高，更改寫同期新高紀錄，筆電出貨量為330萬台、比上個月大增50％，然而尚未回到400萬台水準，不過仁寶預期6月可望在物流恢復、季底效應下，筆電出貨量回到400萬台之上。

仁寶昆山廠是筆電生產重鎮，對仁寶筆電出貨量貢獻度約達50％，隨著昆山4月跟隨上海開始封控，仁寶4月營運因此重挫，營收、筆電出貨量都比3月腰斬。不過，昆山提早於5月解封，仁寶昆山廠與周邊供應鏈能夠比上海早動起來，加上仁寶筆電代工強項本來就是商用、電競等單價較高的機種，剛復工時在人力與料況都有限下，仁寶將更多資源放在高單價機種出貨上，正好與目前筆電訂單趨勢相符，帶動仁寶5月營收衝上892.68億元，月增率65.6％，遠超過筆電出貨量月增幅度50％，也因為如此，仁寶5月營收同樣比去年同期成長11.3％，創下今年以來單月次高。

而仁寶不僅5月筆電出貨量顯著回溫，主要在南京、重慶生產的非PC產品（包括蘋果iPad、Apple Watch、亞馬遜智慧音箱、亞馬遜平板、Android陣營智慧手錶等），5月出貨狀況也同樣比4月大幅改善。

面對未來仁寶表示，6月為季底，向來是客戶下單與拉貨的小高峰，物流也比5月好轉，只要零組件供應能夠配合，預期筆電出貨量可望回到400萬台大關之上，第二季筆電出貨量則有機會比首季持平、甚或是小幅成長，至於非PC產品6月出貨狀況也將受惠於物流改善而上揚，而在上海、昆山普遍性的缺工方面，仁寶也表示會積極祭出高額獎金來招人。