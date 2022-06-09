這帽子綠的令人憤怒！1名網友5個月前與女友分手後，對方近日突然聯繫他，稱已懷下「別人的孩子」，但男方不再與她見面，她因此懇求該網友能娶她，該網友則回應「等小孩生了，驗DNA是我的，我們結婚，不是就各自過各自的」，其他網友則怒罵「你在做資源回收喔？」

該網友在臉書「靠北女友2.0」發文表示，他與前女友目前已分手5個月，某天前女友突跟他說已經懷孕了，他當下相當高興說「我們結婚吧」，但前女友之後竟說孩子是別人的，他則暴怒直接離開，留對方在原地，沒想到前女友近日又出現在他公司，前女友說2人分手後，「那男的」也不跟她見面了。

網友5個月前與女友分手，對方近日突然聯繫他，稱已懷下別人的孩子，但男方不再與她見面，她因此懇求該網友能娶她。（翻攝自臉書「靠北女友2.0」）

該名前女友懇求原PO能娶她，原PO則猶豫了，他心想畢竟曾經在一起3年過，因此向對方說「等小孩生了驗DNA，是我的我們結婚，不是就各自過各自的」，她事後分享此事，詢問其他網友這樣回應會像是渣男嗎？

其他網友紛紛留言「以為你在做資源回收喔」、「苦海無邊，回頭是岸」、「你是在廣結善緣、普渡眾生嗎？」、「不放生等著過中秋？，通常是勸離不勸合，這年頭能拆一對算一對，算做好事」、「不用驗啦！ 直接不要鳥就好」、「綠是一種顏色，但是不知道為什麼我怕這個顏色」、「太笨，不是太渣」、「是你的也不要結婚，小孩可以跟你或跟她扶養費再協調，這種女人結婚會後悔一輩子」。