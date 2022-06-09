堪稱世仇的希臘和土耳其，迄今仍因愛琴海島嶼、海域主權問題衝突不斷。土國總統艾爾段上周才宣布終止兩國所有雙邊會談，9日更直接「警告」希臘，要求雅典政府停止愛琴海島嶼上的軍事活動，否則土方將「質疑」希臘對這些島嶼的主權，「我不是在開玩笑」。

1913年第一次巴爾幹戰爭後，希臘獲得除了格克切（Imbros）、博茲賈（Tenedos）外，愛琴海上所有島嶼的主權，但兩國的紛爭從未停歇。尤其1974年賽普勒斯發生流血衝突，希臘開始在愛琴海島嶼部署軍警，引起土國大為不滿。土方認為，根據 1923年《洛桑條約》及1947年《巴黎條約》，這些島嶼不能武裝。但在冷戰期間，隨著北約組織（NATO）與華沙公約（Warsaw Pact）的建立，過往規範島嶼或領土不得軍事化的條約已不再適用。

「我們邀請希臘停止武裝非軍事島嶼，並按照國際協議行事。」艾爾段9日視察土國在濱愛琴海省份伊茲米爾（Izmir）的軍事演習時，趁機警告雅典政府，遠離那些事後會招來悔恨的空想與行動，「趕快清醒」，「土耳其不會放棄在愛琴海的權利，也不會從國際協議賦予的權利退縮。」

對此，希臘政府發言人歐柯諾莫（Giannis Oikonomou）稱安卡拉故意曲解條約內容、指控「毫無根據」，雅典正以「冷靜和決心」應對土國挑釁。他甚至落話，指希臘無論在地緣政治、戰略或威懾能力，都已經升級到「隨時能夠捍衛國家主權。」

兩國隨後致函聯合國，概述各自在領空和島嶼上的敵對立場。希臘外交部同時公開16張地圖，並諷刺地寫著：「以生動明確的方式描繪了土耳其的非法、片面的指控和行動。」