芬蘭政府今天宣布，它打算修法，允許在東部與俄羅斯相鄰的國界上修建圍欄。顯示在俄羅斯侵略烏克蘭之際，赫爾辛基有意強化對於混合性威脅的準備工事。

路透社報導，現正申請加入北大西洋公約組織（NATO）的芬蘭，與俄羅斯接壤的國界線長達1300公里，儘管歷史上兩國多次交戰，但目前雙方被森林覆蓋的邊界地區，大多只由標誌和塑膠線標出分界。

芬蘭政府擔憂，俄羅斯會仿效白俄羅斯，把尋求庇護者送到芬蘭邊界來施壓，因此它已趕忙加強邊界安全。歐洲聯盟（EU）曾指控白俄羅斯去年底採取類似做法，讓數以百計來自中東、阿富汗與非洲的移民被困在波蘭邊界。

芬蘭有意進行的修法，包括讓接受庇護申請的地點集中， 只在特定入境點收件。現行歐盟法律規定，在進入任一成員國的所有入境點，移民都有權利要求庇護。

修法還將允許芬蘭在邊界修建柵欄等圍籬，以及鋪設新路便於芬蘭巡邏邊界。

芬蘭內政部長米柯能（Krista Mikkonen）在聲明中表示：「政府其後將依據邊防衛隊的評估，決定在東部邊界重要地區架設邊界圍欄的相關事務。」