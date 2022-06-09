華南金控5月合併稅前淨利為16.80億元、合併稅後淨利為14.09億元；累計今年前五月的合併稅前淨利80.09億元、合併稅後淨利為65.73億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.5元，每股淨值為14.61元。

華南銀行5月合併稅前淨利為15.54億元、合併稅後淨利為13.17億元；累計今年前五月的合併稅前淨利76.40億元、合併稅後淨利為63.69億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.7元，每股淨值為22.03元。

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