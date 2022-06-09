彰化銀行公布，5月份合併稅前盈餘11.17億元，累計今年前五月的合併稅前盈餘51.42億元，累計今年前五月的合併稅前每股盈餘（EPS）0.49元，累計今年前五月的合併稅後盈餘42.49億元，累計今年前五月的合併稅後每股盈餘（EPS）0.41元。