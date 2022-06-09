中國最大的經濟中心上海有部分地區實施了新的疫情封控措施，並且宣佈對閔行區數百萬居民進行新一輪大規模核酸檢測，北京亦於週四恢復部份疫情封控措施，這2個大城市的新舉動引發民眾對疫情與封鎖政策的擔憂，陸股亦隨之以下跌作收。

《路透》報導說，北京超過300萬人口的朝陽區於週四下令關閉娛樂場所和網吧，同時要求曾光顧4家酒吧的客人進行自我隔離，部份社區進行全面核酸檢測。而擁有超過200萬人口的上海閔行區被封鎖的消息拉低了中國股市

上海發佈的6例陽性感染者中有3人是紅玫瑰美容院的工作人員，該美容院共有員工16名，部分員工未按要求每天核酸檢測。附近社區也被要求進行全面核酸檢測。圖為該美容院旁的榆園小區。（圖／澎湃新聞）

報導表示，在為期2個月的封控結束後，隨著新病例的增加，上海居民尤其處於緊張狀態。

陸媒《澎湃新聞》指出，上海發佈的6例陽性感染者中有3人是紅玫瑰美容院的工作人員。初步調查發現，該美容院共有員工16名，部分員工沒有按要求每天核酸檢測。截至目前，已排查到顧客481名，並對已排查到的徐匯區和外區的密切接觸者進行了管控和信息推送，對相關人員也落實了管控。同時連夜啟動全員核酸篩查，已採樣9萬餘人。目前流調和篩查工作還在進行中。

「這什麼時候才能結束？」一位微博用戶對位於徐匯區前法租界時尚街區的紅玫瑰評論道，「我只想恢復正常的生活。」

《路透》說，上海為期2個月的封鎖、北京許多商場和場館的關閉以及近幾個月在許多城市實施的行動限制，都重創了中國經濟，擾亂了供應鏈，減緩了國際貿易。5月開始放鬆一些限制措施後，讓中國當月出口以2位數的速度增長，超出預期，但居民、企業和投資者保持警惕。

中國法國商會會長克里斯托夫．勞拉斯 (Christophe Lauras) 說，「商業環境並不樂觀，因為儘管城市開放了，但零新冠病毒政策仍然存在問題」，「也就是說，每天早上人們都不知道他們是否會被封鎖。」

上海市閔行區表示，週六將對全體居民進行核酸檢測，同時要求居民居家隔離。上海的其他6個區，包括一些最大的區，也宣佈在週末進行一輪大規模測試。有的區則從週四開始封區2天，並進行連續12天的嚴格檢測。

中共國家衛健委週四表示，中國6月8日報告了240例新的冠狀病毒病例，其中70例有症狀，170例無症狀。