神基投資控股（3005）旗下神基科技及Getac Inc.被日商松下（Panasonic Holdings Corporation）於2019年6月初在美國提起產品外觀設計專利侵權訴訟案，9日美國加州中部聯邦地方法院判決神基科技須支付賠償金1,700萬美元。神基表示將與律師研擬後續處理事宜，並在30天內衡量是否上訴。

松下主張神基科技所販售之K120產品，侵犯其在美國取得之4件外觀設計專利，後於2019年10月間撤回其中一件專利侵權主張後，又於2020年3月間新增主張神基之UX10強固型平板電腦為侵權產品。

美國加州中部聯邦地方法院於今年6月9日判決上述侵權成立、神基科技及Getac Inc.並須支付日商松下賠償金1,700萬美元。神基董事長黃明漢表示，公司將對該案進行內部檢視、並於30日內決定是否上訴。

神基亦將先於6月預先提列相關訴訟費用，預估對整體營收影響有限，在美國也會有相關配套措施先行因應。由於K120及UX10在美並非神基銷售主力機款，初估兩款產品的 銷售比重約佔美國業務的10～15％，以2021年度營收來看，影響數則約為2～4個百分點，但對於神基投控整體合併營收影響不大。