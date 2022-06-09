晶圓代工龍頭台積電（2330）看好未來5～10年半導體發展，特別是車電需求還有10倍的成長空間，統一投顧認為，雖然消費性電子市場壓力較大，但車電需求穩健，而以智慧車晶片及零組件廠商為主軸的統一智慧電動車ETN（020030），在近一個月科技股回溫後，漲幅6.22％，績效優於大盤及超越同類型指數，可留意成分股後市表現。

儘管半導體市場傳出雜音，但車用電子一片看好，市場預估，自2022～2030年全球半導體銷售年複合成長率約6～7％，其中，車用以10～12％遠高於平均，是驅動半導體營收成長的強勁動能之一。

統一證券金融商品部指出，統一智慧電動車ETN有約9成的權重集中在「智慧移動金三角」－智慧車IC設計、晶圓代工以及智慧車關鍵零組件。除了晶圓代工三雄外，還有指標性電源管理相關的矽力-KY與台達電；高速運算必備的泛PCB族群以及先進駕駛輔助的穩懋、大立光等，布局相當全面。

近一個月統一智慧車ETN指數漲幅6.22％，領先同類型的臺灣電動車代表指數及臺灣智能車供應鏈聯盟指數。法人認為，遇回檔不妨採用逢低策略建立部位，關注中長線投資機會，並善用指數商品降低個股波動。