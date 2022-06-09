美國聯準會（Fed）向通膨宣戰持續升息，房市受到牽連動能放緩，木材行情因營建業需求銳減而暴跌。專家警告，木材價格可能崩跌將近50％。

哈克特金融顧問公司總裁哈克特（Shawn Hackett）表示:「可支配所得縮水及利率走揚之下，少有人自信能照目前的價格買房。」換句話說，通膨加上房貸成本劇揚打擊房市，進而削弱木材需求。

哈克特預估，每1,000板尺（board feet）的任意長度（random-length）木材價格，會挫低到300美元，與近日的580美元價位相比跌幅將近5成（48％）。

投資人即便風險忍受度高，還是應考慮做空芝商所（CME）11月任意長度木材期貨合約，或者拋售木材公司股票。

木材價格在過去幾年震盪劇烈。根據金融網站TradingEconomics.com，去年5月木材期貨價格觸抵歷史新高1,711美元，與2020年4月不到300美元相比漲了近6倍。

木材價格自攀抵峰點後漲勢趨緩，原因出在木材廠產能開始滿載，同時間房市動能放緩。木材需求與營建活動息息相關，房市降溫意味木材需求受創。

TradingEconomics數據顯示，4月新屋銷售換算成年率為59.1萬戶，相較去年12月的83.9萬戶衰減30％。

此外新屋庫存增加也代表房市走疲。美國政府數據指出，4月新屋有長達9個月供給量，遠高於去年同期的4.7個月。 風險管理公司Hedgeye Risk Management資深宏觀分析師史坦納（Josh Steiner）指出:「毫無疑問，新屋市場逐漸走下坡，全是受到利率衝擊的催化。」

美國新屋銷售下滑，主要與Fed高聲向通膨宣戰、大舉升息並暗示會擴大升幅有關。

Fed升息推高房貸利率，購屋成本只會愈來愈貴。何況通膨飆升吞噬很多美國人的可支配收入，讓他們面臨繳不出房貸的壓力。