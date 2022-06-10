台北市長選戰，國民黨提名立委提名立委蔣萬安出馬，民眾黨可望推出北市副市長黃珊珊。，民進黨參選人選一直未確定，有網紅在YT頻道針對「九合一大選將近，你認為民進黨會派誰出戰台北市」舉辦網路投票，衛福部長陳時中以63%暫時領先，前交通部長林佳龍則以18%居第二。

《老天鵝娛樂》3天前在YouTube官方頻道以「九合一大選將近，你認為民進黨會派誰出戰台北市」為題，進行網路投票，截至9日晚上11時，陳時中以63%暫時領先，林佳龍則以18%居第二，其他依序為前副總統陳建仁15%、前文化部長鄭麗君4%。

網友紛紛表示，「(陳時中)最近已經心不在焉，我猜7月起就會離開去跑選舉了」、「要是真的把陳時中逼出來，也只是讓一個牙醫晚節不保而已」。

有人直言，「陳時中因為是英系的，如果他萬一因為防疫失利民調差，他們也只會給陳建仁，因為陳建仁也是偏英系的，就這麼簡單。林佳龍是正國會游系的，你們以為他有機會嗎？英系對掌握權力的執著，大家不是第一天知道」。

也網友酸說，「沒法投下去，無論最後是誰出線，都會讓人聯想到姚文智。多麼令人不捨(擠眼淚) 」、「這場防疫選戰肯定精彩」。