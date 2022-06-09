黑海邊的羅馬尼亞康士坦塔港（Constanta Port）今天表示，自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，烏克蘭已運送約60萬1115噸穀物到這個港口，另有12萬294噸在運送途中。

路透社報導，這批透過駁船、火車和卡車運到康士坦塔港的穀物，占烏克蘭7月底開始新收成前需要運走2000萬噸穀物的約3%，以免出現產銷瓶頸和防止全球糧食危機。

自從3個多月前俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭的海港被封鎖，世界第4大穀物出口國烏克蘭被迫透過火車經西部邊界將作物輸出，或是經由多瑙河的小港口送往羅馬尼亞。

聯合國（UN）計劃在土耳其的幫助下，為烏克蘭建立一條海上走廊，讓烏克蘭透過自己的港口輸出穀物，但這個方案面臨數項重大挑戰。

康士坦塔港告訴路透社，已有26萬2000多噸烏克蘭穀物裝在15艘船上離港，還有33萬9000多噸裝在筒倉中，另有12萬294噸預定主要透過駁船、從烏克蘭多瑙河港口雷尼（Reni）和伊斯梅爾（Izmail）運抵。

康士坦塔港去年運送了來自羅馬尼亞及其內陸鄰國創新高的2520萬噸穀物。

康士坦塔港營運商Comvex的經理帕納伊特（Viorel Panait）5月估計，港口營運商可處理的穀物出口量，可達去年水準再增加20%，即大約500萬噸。