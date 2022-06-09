軍事新聞網站「Military.com」7日報導，根據智庫和倡議團體調查，美國2021年有高達20%的軍人家庭面臨糧食安全問題，原因包括收入單一、頻繁搬遷、自然災害、通貨膨脹等；且專家表示，許多人不敢對外承認其需要幫助。

根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）和倡議團體「軍人家庭諮詢網路」（MFAN）的報告，美國有1/5的軍人家庭正面臨糧食安全問題，包括無法獲得足夠有營養且健康的食物，或難以確保用於採購食物的資金能維持到月底等，較2年前的1/8大幅增加。

綜合CSIS和MFAN的調查，美國軍人家庭出現糧食安全問題的原因，包括為配合軍人所屬單位變更或海外部署等，軍眷經常須跟著搬家，但五角大廈卻無法即時提供相關費用，或不願全額補助；而經常需要搬遷，加上托兒服務不足，也讓配偶難以找到全職工作，開銷全靠軍人薪資；其他原因還包括修車或自然災害等意外花費、被迫居住在靠近軍事基地的高物價地區等。

MFAN執行董事拉薩丁（Shannon Razsadin）指出，由於擔心遭他人恥笑，軍人家庭很難承認自己面臨糧食安全問題，並對外尋求協助，但強調造成此類問題的原因，有很多都是軍人家庭自己無法控制的。

CSIS指出，美國軍人家庭的糧食安全已構成國家安全問題；MFAN則建議，在計算民眾於「美國營養補充援助計畫」（SNAP，又稱食品券計畫）中的適用門檻時，不應考量其獲得的美軍基本住宅津貼（BAH）金額，讓更多軍人家庭也能得到針對食品的支援。