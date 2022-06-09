台北市議員今（9）日提出質疑，台北市長柯文哲近年積極推動「台北雙子星」是先發照再談權益分配比率，恐怕會重蹈美河市覆轍，把爛攤子留給下全市長；對此台北市捷運局今天晚間發出新聞稿澄清，該案在甄選投資人就要承諾地主分配比例，C1最低63％、D1最低50％，作為投資契約書約定，且未來權益分配協商過程，捷運局將秉公正公平、選取合適產品，以維護市府應有之權益。

捷運局晚間澄清，針對今天有報導指出議員質疑臺北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案（即台北雙子星，以下稱C1/D1開發案）中，北市府以修正後的「臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發權益轉換原則」（下稱權益轉換原則）適用現在雙子星開發案，待建造執照取得後才與開發商協商分配比率，無法預先精算評估市府權益，恐重蹈美河市案覆轍一事，北市捷運局澄清，C1/D1開發案在徵求投資人前，北市府已委託財務顧問進行分析以訂定分配比例作為底價，並由投資人於徵選時承諾地主分配比例C1最低63％、D1最低50％作為投資契約書約定。

捷運局表示，至於依府頒權益轉換原則規定C1/D1開發案權益分配評估作業，須待建造執照領得日辦理，係因土地開發案尚須投資人於簽約後與地主說明產品設計，並經由文資審議、環境影響評估及都市設計審議等階段，其內容與投標之土地開發建議書之內容有所變化，因此須俟規劃量體大致確定後，北市府方委託3家不動產估價師事務所，及2家專業營建廠商等第三專業單位，進行鑑估價作業，待利市府與投資人進行後續權益分配協商，以充分保障公、私地主與市府之合理權益。

捷運局說明，有關報導提出投資人同時在開發建議書中，建議市府選取辦公室與旅館產權，再交由投資人回租管理，由於辦公室位於台北車站周邊已飽和，回租租金低於市價，有圖利開發商之內容一事，北市捷運局澄清，C1/D1開發案區位選擇屬於權益分配協商一部分，並無投資人選擇商場或市府僅可選擇辦公室之情事。

捷運局表示，就北市府現行區位選擇的方式，基於通案及美河市糾正案的考量，原則上依權益分配比例分回不同種類的產品，惟權益分配協商時，仍須俟上述鑑估價作業完成並獲得相關客觀數據後，市府將於整體開發案之權益評估分析中綜合考量。北市捷運局強調，C1/D1開發案未來權益分配協商過程，捷運局將秉公正公平、選取合適產品，以維護市府應有之權益。

北市捷運局表示，柯市長上任後策進革新作為，採公開透明角度主動提供報告書予投資人，減少雙方歧見，並於徵求投資人基地時，已精進權益分配評估機制，並有效化解爭議，在積極維護市府權益下，亦使投資人獲得合理利潤，創造地主、投資人、市府三贏之局面。