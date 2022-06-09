印度德里(Delhi)鎮上傳出虐童案，該名母親竟把孩子手腳綁死只因為沒寫功課，還將她丟到頂樓「活活曝曬」，畫面全被附近居民捕捉下來，幸好有人即時通報才遏止這項殘忍行徑。警方目前已經介入調查，影片掀起網路上一片謾罵，紛紛喊話「為人母的教育真另類，法律拜託好好教訓她!」

根據《印度斯坦時報》8日報導，炎炎夏日，一名5歲女童躺在陽台上掙扎的畫面在網路上引發討論，畫面中可以看到女童雙手、雙腳都被繩子纏死，遠看就像被俘虜的人質，她一邊哀號著、一邊蠕動全身試著掙脫，左翻身、右翻身卻怎麼樣也無法順利站起來。

一名5歲女童躺在陽台上掙扎的畫面在網路上引發討論。(圖/截自twitter)

附近居民見義勇為，不但錄影存證，當下也立刻聯絡女童父親。男子則表示當時在店裡修車所以不在現場，接到電話那刻感到「相當震驚」。

「我老婆因為女兒沒寫作業所以很生氣，把她留在陽台10分鐘曬太陽當作懲罰…」事件曝光也引起地方媒體大肆報導，據悉影片是隔壁小男孩錄下的，許多民眾對此氣憤不平，認為手法極其殘酷甚至有損人權，要求警方介入調查並對這名母親施以罰責。

印度法律早在2000年就明訂，校園全面禁止體罰行為，有任何濫用、妨礙兒童受教權、自由權以及尊嚴權的人都被視為違憲。