中央流行疫情指揮中心統計，國內截至5月中逾39萬名成年人打滿3劑仍染疫，有坊間說法稱這類人康復後等同得到「無敵星星」，但一名網友今（9）日上網抱怨，自己在三個月內二次確診，第二次確診症狀更嚴重，崩潰直呼「無敵星星是騙人的」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」分享健康存摺畫面，表示自己已經打過三劑疫苗，在4月26日首次確診後，沒想到昨日（6月8日）再度快篩陽，而且第二次症狀更嚴重，不僅頭痛畏寒，更一直咳嗽不止，「好像要把肺咳出來」，更出現上次確診沒有的肌肉痠痛，現在全身沒力氣，直呼「無敵星星是騙人的，第二次症狀更想死」，也不知道自己要再隔離七天嗎？

貼文引起熱議，不少網友也認為沒有所謂的無敵星星，「只有天選之人，沒有無敵星星的」、「身邊一堆人都以為確診過了就無敵」、「不是得過就能免疫，反覆感染的機率還是有的，沒有無敵星星這種東西」、「無敵星星真的不要太信，該有的預防還是要有」、「不被匡列跟不會再得是兩件事好嗎」。

也有人提醒原PO有症狀應該就醫確認，「有症狀的話，還是要請醫生判定是不是二次確診」、「可能兩種變異株不同種」、「有症狀就去採檢看醫生，判斷有傳染疑慮就隔離」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前指出，若3個月內重複檢出陽性，現行通報系統會自動歸併為同一次感染事件，但最近已在研擬臨床醫療人員判定患者為二次確診相關指引，例如有高度疑似症狀、PCR結果Ct值低等，可視為獨立確診記錄通報，並開立隔離文件。