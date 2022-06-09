美國證交會（SEC）有意改革股票交易規則，希望提升免佣金券商在處理訂單方面的競爭，以確保散戶能獲得最佳交易價格。但此提議隨即遭遇券商與交易公司猛烈抨擊，後者認為目前市場對於散戶來說運作良好，改革計畫毫無存在必要。

SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）8日出席研討會時概述一系列改革計畫，其中最引人注意的是，他打算要求券商以直接競價的方式爭取執行散戶交易訂單。他已要求相關人員研擬此事，預計秋季正式提案。

投資人團體支持SEC大刀闊斧展開改革，認為這是「美國股市逾十年來最大變革」。但許多金融業高層跳出來批評，此計畫恐打擊免佣金券商服務更多投資人的意願。

高速交易公司遊說團體Modern Markets Initiative執行長韋格納（Kirsten Wegner）指出，此提案可能令投資人無法再享受到低交易費用。他表示：「轉換成競價制度的時機不對也毫無必要，完全是往錯的方向前進。」