《正常發揮》

總統蔡英文連任至今已2年，根據《TVBS》9日公布的最新民調，蔡英文的滿意度為36%，是連任以來的低點，不滿意度則攀升至48％，是連任以來的高點。資深媒體人陳揮文認為，3月22日至6月8日爆發快篩排隊、兒童確診死亡、兒童BNT疫苗遲到等事件，甚至有民眾跨縣市三更半夜排隊打疫苗，蔡英文的民調才會出現死亡交叉。

陳揮文9日在中天政論節目《正常發揮》中表示，蔡英文的民調出現死亡交叉，3月22日蔡英文的滿意度為43％、不滿意度是36％，6月8日蔡英文的滿意度剩下36％、不滿意度是48％，已經逆轉了。

他指出，逆轉的原因並不是因為俄烏戰爭，而是3月22日至6月8日發生排隊買快篩、兒童確診死亡、兒童BNT疫苗遲到，然後大家跨縣市三更半夜排隊接種，亂七八糟，所以蔡英文的民調就變成現在這個樣子。

陳揮文接著表示，2018年九合一大選，前高雄市長韓國瑜贏了，蔡英文滿意度只有15％，而後一路衝，蔡英文連任時滿意度是61％，不滿意度則從64％降到25％。但從2018年九合一大選到2020年總統大選，蔡英文到底做了什麼？陳揮文認為不合理，蔡英文又沒做什麼，選舉就贏了，贏了之後，就變成現在這個樣子，讓他很不甘願。