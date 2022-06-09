女星溫妮（黃于恩）從《大學生了沒》固定班底打開知名度，近年加入網路節目《木曜4超玩》固定主持群，讓她演藝事業再攀高峰，不過溫妮4月25日在IG限動宣告確診新冠，表示她被自己的喉嚨痛醒、體溫高達38度，曾讓不少粉絲為她擔心，所幸居隔第8天終於快篩陽轉陰恢復健康。溫妮近日發現荒廢皮拉提斯，想要加強手臂力量，在健身器材前「45度傾斜」的姿態美爆，還意外露出側影俏臀，讓粉絲們暴動狂刷愛心。

有「木曜女神」美譽的溫妮日前曾確診新冠，痊癒出關後自覺體能有所荒廢，近日開始做起重量訓練；她今(9日)在IG貼出美照，寫道：「啊~~整個後手臂小肌肉好痠軟(汗淚)，很久沒皮拉提斯了，回去上課發現，手的力量削弱了不少，現在要乖乖重練」，附圖是她在健身房用功的模樣。

只見溫妮一身粉綠色運動裝，無袖上衣搭配高腰長褲顯出她的逆天美腿，即使腳上穿著白色高筒襪也不減修長美感；畫面中她整個人向前傾，呈現如麥可傑克森般的「45度傾斜」，雙手前伸並連結著後方支撐的拉繩器材，見她手臂肌肉微微奮起，感覺得出增強肌力的努力與用心。

除此之外，美麗的側面身影意外露出絕美俏臀曲線，讓粉絲們看得眼冒愛心狂讚：「意外發現........美尻」、「哇 踢粉妮綠 青蛙色 呱呱」、「塑型線條真的很棒」、「這張看起來有170哦」、「太高了吧」、「回看之前木曜的影片，發現溫溫瘦了不少！」；還有人歪樓討論起鏡子中倒映出的拍照小幫手「孟孟」：「腿看起來好長 孟孟桑很會拍」、「這樣練會不會增高啊？ 孟孟拍攝技巧好強」、「溫溫辛苦了 記得多休息」，刷起無數排愛心。