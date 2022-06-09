小彬彬（溫兆宇）從童星出道，和首任前妻育有小小彬與迷你彬，萌萌彬則是跟第二任前妻生的，兩段婚姻皆短命。恢單3年後，小彬彬三婚小13歲越南籍嫩妻，未料因疫情分隔兩地導致無法合法登記，感情也變淡；眼見有網友酸他「結什麼離什麼」，小彬彬正面反擊了。

小彬彬過去因開羊肉爐和快炒店慘賠近8百萬，每月得償還至少1.5萬；近年他東山再起，成立「創動影視」娛樂公司，自爆月營收突破百萬， 17歲的兒子小小彬也是股東。此外，該公司也有開YouTube頻道，4日釋出的影片中，小彬彬一一回應網友的各種留言，看到有人酸「這傢伙開什麼倒什麼，結什麼離什麼」，他非但沒動怒，還承認是事實，「因為以前在做事情的時候，比較沒有認真的態度，就覺得很多事情都無所謂」，但強調倒了會再開，因為要從失敗的過程中爬起來。

至於被酸「結什麼離什麼」，小彬彬表示大家都希望婚姻是幸福的，但不如願的原因，應該要歸咎於和女方的相處過程，「可能我沒做好也沒做滿，因為你沒有經濟基礎的時候，跟老婆在一起是寸步難行的，所以結什麼就會離什麼」；不過小彬彬個性樂觀，沒因此對婚姻卻步，反而越挫越勇，前年宣布三婚越南籍女友小英，「每一次結都會告訴我自己是會好的。」

當主持人開玩笑地問他曾騙過幾個女孩，小彬彬大方地分享豐富的情史：「十二星座基本上全部交過兩輪，總共24個，一夜情的部份我就數不清。」他自認年輕時個性行俠仗義，人緣又很好，所以交過很多女友，但有沒有人受騙，小彬彬回應：「感情這個東西是公平、互相的，所以沒有人上當。」