臺灣產物（2832）自結該公司前五月營收24.25億元，1～5月稅前盈餘1.62億元，稅前每股盈餘為0.45元。

臺灣產險表示，依保險業財務報告編製準則自行結算111年5月單月營收淨額為新台幣4.44億元，111年5月單月稅前淨利為0.18億元；該公司自行結算111年1至5月累計營收淨額為24.25億元，111年1至5月累計稅前淨利為1.62億元，自結稅前每股盈餘為0.45元。