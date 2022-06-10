當適性學習成為當代教育浪潮，傳統升學體制不再是學子求學的唯一途徑。在教育思想百花齊放的台北，開放而帶有特定教育理念的實驗教育，成為學生求學路中探索自我的另一種方式。由校長小野帶領的實驗教育機構，陪伴學生提早思考自己的職涯可能，學生章介同、鄭語涵則有感實驗教育提供的學習場域，不只是學習影視概念與實作，更多的是在教育中思考人生。

衝撞體制教育的新路徑

以影視音為發展特色的「台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School, TMS）」成立至今已邁入第六年，隱身在寶藏巖藝術村內，無圍牆的教學環境，讓學生、藝術家及在地居民共融生活，經常可以看到拿著相機、收音設備的學生穿梭其中取景拍攝，在自然與房舍之間採集素材。「TMS 的每個老師都有不同的教學方式，與學生在互動中也會凝聚成不同的教學氣氛。」TMS 第一屆學生章介同說，與一般坐在課桌前上課的方式不同，上課時學生經常圍著老師席地而坐地討論，也會有同學突然站起來走動、甚至躺下，在課堂中這些行為都是被允許的，老師們不會訂定上課規範要求學生遵守，也沒有成績排名，無論選課、上課方式、作業創作都得自己安排，「這讓自小習慣體制內教育的我一開始很不適應，三年裡不斷地在碰撞中學習，也一直在思考『什麼是對的』，我所身處的社會擁有什麼樣的價值觀， 而我對於未來的想像又是什麼模樣。」

實驗學校打破學生對於未來只有升學一途的想像，解放體制內按部就班的教學路徑， 讓學生自主安排三年高中生活的樣態，「自由，是TMS 一直強調的概念，每個人都渴望自由，卻也得好好思考如何運用自由。」小野說，學生獲得自由後焦慮感就提早開始， 再也沒有人規定他們該做什麼，若不認真面對，只能任憑時光流逝，反而促使學生們主動從課程選擇、課外活動的安排中，一步步探索屬於自己未來的想像。

而為尊重學生們不同的發展方向，TMS 設計「必匡」而非「必修」的修課模式，學生需修習與影視相關的技術型、概念型課程，若未通過也不影響畢業，藉此讓學生習得基礎影視概念，但也不強迫學生必須修習沒有興趣的課程，以貫徹實驗教育的理念；選修課程的設計，則依每屆學生的興趣、偏好適性開課，也鼓勵學生自行籌組社團，學校則協助找尋適任的老師，TMS 同時也安排名為「自主學習」的課程，由學生自行撰寫學習計畫，經學校審核認可後依計畫執行以獲得相關學分。

TMS 邀請專業師資，給予學生良好的學習資源。（攝影／陳志誠）

自主中的學習探索

「自主學習除了是一堂課，也是TMS 的實驗教育概念，這也反映在課堂外，包括與同儕、師長的相處，都是自主學習的一部分。」章介同說，TMS 自主學習的概念潛移默化地影響自己面對學習、生活的方式，例如TMS 今年策畫的大型製作「與市隔絕」音樂祭， 並非課程要求，而是在學學生會同畢業學長姐自主規畫的活動，老師從中扮演協助的角色，「我們跟老師的相處也與體制內教育不同，TMS 的師生間展現的不是權力不對等的關係，而是有如可以提供資源的職場前輩， 也是可以溝通的朋友。」

左：小野，台北市影視音實驗教育機構校長，亦為作家、編劇，曾任中華電視公司總經理，為台灣新浪潮電影運動推手之一。 右：鄭語涵與章介同，第一屆台北市影視音實驗教育機構學生。鄭語涵現為日本映畫大學一年級生，章介同為《Channel News Asia⸺Faces of Asia 》電視節目製片、「2022 與市隔絕」音樂祭統籌。 （攝影／陳志誠）

目前正在日本求學的TMS 第一屆學生鄭語涵表示，TMS 提供多面向的學習環境，就讀TMS 期間，她曾藉由老師的引介進入劇團實習，並且參與音樂祭籌辦、MV 拍攝等工作， 讓她在創作、人脈及工作經驗上有所累積， 「我堅信TMS 的老師、環境永遠在這裡，當我們有需要時，總是可以回來尋求建議。」

對小野而言，TMS 像一個港灣，提供這些不適合體制內教育的「奇葩」學生一個不同的出口，讓學生在自由開放的教學環境中不斷碰撞生活，聚在一起共同探索。他認為， 實驗教育作為一種衝撞教育觀念的方式，與體制內教育並非是對抗關係，而是讓學生實踐夢想的另一種模式。

串聯台北資源的教育場域

大多數的TMS 學生在求學時即累積許多影視作品與工作經驗，因此畢業後能直接與業界接軌，亦有不少學生考取國內外大學。縱使並非以升學為辦學導向，TMS 也致力於將實驗教育的概念帶進國內大學「特殊選才」的招生方式，希望招生條件及資源能更加多元化，例如國立台北藝術大學近年開設的「音樂與影像跨域學程」即以創作作品為主要甄選項目。TMS 過去也曾邀請日本映畫大學校長來台參觀TMS 的教學環境及課程，因此獲得TMS 畢業生可至映畫大學就讀的機會。小野認為，讓國內大學改變選才的概念、使外國學校認可TMS 實驗教育，也是TMS 一直努力推廣的目標。

TMS 作為台北首座以影視音為特色的實驗學校，也積極運用台北豐沛的影視音資源， 提升學生多元教育能量。小野舉例，過去課堂中曾帶學生分組拍攝以台北無圍牆博物館為主題的影片、台北電影節也曾為學生開設策展課程，教導學生如何舉辦影展，今年也將與台北流行音樂中心、台北表演藝術中心合作辦學，開設音響及燈光等課程，松山文創園區、西門紅樓、台北藝穗節等在地資源也都提供TMS 學生不同的產學合作方式。

「我一直期待有台北作為後盾，TMS 的學生能藉此開拓更多可能。」經過六年的磨合，TMS 成為台北市展現實驗教育成果的舞台，小野對於TMS 的未來非常有信心，也期許學生們能在台北市的實驗教育中自由探索並茁壯，讓自己的夢想及早扎根。

TMS 透過讓學生實際操作的方式，了解拍片的各個環節。（攝影／陳志誠）

本文作者：翁珮恒

(本文摘自《台北畫刊6月號653期》)