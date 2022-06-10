67歲的陳小姐，近半年來自覺眼睛乾澀，吹風後尤其覺得眼睛不適，沒有淚液分泌，有種「欲哭無淚」的感覺。此外，她還覺得咽中沙啞，口唇乾燥，吃包子饅頭時，需搭配水才能可吞嚥，長期下來影響她的生活品質，就醫檢查後居然確診為「乾燥症」。

衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政指出，乾燥症學名是修格蘭氏症，是種複雜的自體免疫性疾病，人體的抗體攻打自身的組織器官，女生患病的比例約是男生的9倍，好發的族群是中年女性。

通常是以口乾、咽乾、眼睛乾澀為主要表現。病患一開始通常不以為意，誤以為只是單純的口眼乾燥，但後期會發現一直喝水仍覺得口渴，雙目乾澀、迎風流淚，明明年紀沒有這麼大但卻有老化的現象，一經檢查後才發現自己得免疫風溼的疾病。

●口乾舌燥，難道就是乾燥症嗎？

賴博政醫師說明，造成口乾舌燥的成因有很多，不是每一種口乾舌燥都屬於乾燥症，臨床上常見得像是講話過多、糖尿病的患者，通常嘴巴都覺得乾澀，需要常常喝水。

真正乾燥症診斷是口乾眼睛乾澀持續三個月，淚腺分泌測試(Schirmer's test)、核子醫學唾液腺掃描、自體免疫抗體(Anti-SSa or Anti-SSb抗體)、唾液腺切片滿足四項才確診為乾燥症。

●中醫怎麼看待乾燥症的問題呢？

賴博政醫師表示，中醫將身體的水液統稱為津液，乾燥症是因為津液不足所導致的現象，發病的機轉可用「陰虛為本，燥熱為標」概括，津液屬於陰質，津液虧損後造成陰虛，陰虛的程度也有所不同，嚴重的甚至會化火生熱，此外也涉及到身體臟腑及形體、五官七竅等，因此表現多變，但治療上還是採取養陰潤燥作為主要治療原則。

●乾燥症分兩型，症狀表現大不同

賴博政醫師說明乾燥症通常以以下兩大類型為主：

1. 陰虛津損

表現：口唇乾澀，眼鼻乾燥，不時乾咳，吞嚥輕微疼痛，伴有頭暈耳鳴，手腳心熱，腰膝痠軟，夜尿頻數，舌紅少苔，有裂紋。

治法：滋養陰液，生津潤燥。

2. 陰虛熱毒

表現：口乾、眼乾，咽痛，牙齦浮腫，鼻腔乾澀，吞嚥困難，伴有全身低熱，大便乾硬，小便量少，解尿疼痛，舌質紅裂紋，苔少黃燥。

治法：清熱解毒，潤燥滋陰。

賴博政醫師表示，如果覺得口乾，平時可以自製「百合麥冬茶」，當作平時保養用的茶飲，百合以及麥門冬都是常見的滋陰潤燥藥物，百合具有潤肺止咳，清心安神的作用，麥門冬可養陰潤肺、益胃生津。

◎材料；鮮百合 五錢 麥門冬 三錢

◎作法：將上述藥材洗淨，加入1500ml的水，煮滾後放涼，即可飲用。