亞麻仁油、紫蘇油、橄欖油...，保存方法別弄錯！營養師指出，市面上油品百百款，想要健康攝取油脂，除了選對油品種類以及以適合的溫度烹調不同油品之外，如何保存油品也是關鍵。4種方法必知，以免好油變壞油。

1.使用不透光玻璃容器存放

營養價值高的油品，如亞麻仁油、紫蘇油、冷壓初榨的橄欖油、苦茶油等，因不飽和脂肪酸含量高，最好用不透光的玻璃容器存放，且要放在陰暗低溫處；避免放在瓦斯爐旁，因為高溫會增強脂肪酶活性，加速油脂起化學反應而酸敗變質。

2.開封後，3～6個月要用完

康寧醫院營養師陳詩婷表示，一般食用油保存期限為2年，但油品一旦開封，建議3～6個月就要用完，特別是有特殊風味的食用油，譬如芝麻油、冷壓初榨橄欖油、苦茶油等，以免裡頭的營養物質變質。

3.分裝成小瓶使用

避免接觸空氣及水分，油脂若經常接觸空氣及水分，容易加速氧化；水分也有利微生物繁殖，因此大包裝的油品，最好分裝成小瓶使用；每次使用後要蓋緊、避免水分殘留。

4.出現油耗味已變質

若聞到油耗味，代表油品已經氧化變質，建議丟棄或做成肥皂使用。

●一瓶用到底的萬用油

陳詩婷建議，「廚房準備那麼多油真的很麻煩，有沒有可以一油到底，當成家庭的萬用油？」其實有的！陳詩婷說，儘管每種油的發煙點不同，適合烹調的方式也不同，但精緻過的酪梨油、玄米油、苦茶油及橄欖油這四種油，因為發煙點高，拿來低溫涼拌、蒸煮炒炸都適合。

特別是玄米油，其脂肪組合最適合人體；而苦茶油本身不燥，適合取代麻油燉補，但它有特殊的味道，對於能接受的人，不失為一個好選擇。橄欖油其實也可以，但市面上的橄欖油等級差別大，若要油炸，建議拿精煉過的橄欖油，品質好的橄欖油拿來高溫煎炒，比較可惜。

陳詩婷提醒，以上推薦的油品雖能一油到底，但仔細看其脂肪酸組成，仍然有些失衡，譬如玄米油缺少ω-3，酪梨油、苦茶油及橄欖油較少ω-3及ω-6，因此建議每天可以再多吃一把堅果，每周吃兩次魚，或搭配瓶紫蘇油或亞麻仁油，這樣才會更健康。