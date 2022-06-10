新冠肺炎痊癒後，不少人會有後遺症，西醫採取症狀治療，但有時療效有限，而中醫針對個人體質、症狀著手，對於後遺症有獨到的治療方式。

新冠後遺症的症狀百百種，缺乏一體適用的藥物，但中醫辨證論治，搭配個人體質、症狀和脈象，給予個人化的治療，是另一種選擇，花蓮慈濟醫院中醫部主任何宗融指出，染疫痊癒後的照護和收尾，是中醫的強項。

●長新冠原因：染疫後元氣大傷，病邪潛伏伺機而動

科學家近來推測長新冠的原因，可能是病毒造成微血管堵塞、免疫系統攻擊自己、病毒並未完全被清除或細胞破壞粒線體。

中醫則認為，染疫痊癒，身體元氣大傷。何宗融指出，新冠肺炎造成的發燒、喉嚨痛等發炎症狀的「熱症」，會傷氣血、耗損津液，影響脾胃和肺部功能，因此很多人痊癒後仍會咳不停、喘或覺得疲憊無力。

台中全德中醫診所院長張鈺鑫表示，門診中已經看到很多長新冠的病人來就診，常見的是乾咳或痰咳不出來、胸悶、覺得吸氣不順等等，也有專注力、記憶力和理解力下降的腦霧問題。風澤中醫診所中醫師顏俊秉也指出，門診最常見的是久咳和清喉嚨，也有疲倦、腦霧、胸悶等問題。

此外，即使症狀消失、快篩陰性，也不表示體內已完全無病毒，中醫也有相同的看法。何宗融指出，病毒躲藏在黏膜、肌筋膜或血管內皮細胞中，伺機而動，因此痊癒後快篩卻是陽性或陰陽不定，或是長新冠導致腸胃不適、肌肉痠痛等症狀。

(示意圖/Shutterstock)

●從脈象、體質對症下藥 個體化治療效果好

何宗融指出，癒後調理要益氣養陰、清除邪熱，結合個人體質、症型、經脈情況著手治療，個體化治療是中醫的強項。

張鈺鑫回憶，一個41歲的病人，體質偏氣血虛弱，痊癒3個月後出現認知功能和記憶力下降的問題，到神經內科就醫，醫生說要用治療阿茲海默症的藥物。

「他講話速度比正常人慢，溝通要靠文字，口語講話無法快速理解，對話時有些語彙講不出來。病人也說，跟孩子玩卡片記憶配對遊戲，6個卡通人物配對花了1個小時仍無法正確完成，」張鈺鑫說。

張鈺鑫診脈時，發現病人體內還有餘邪，剛好病人手邊還有剩餘的清冠1號，於是他依病人體質開立炙甘草湯改善氣血循環，搭配每天1包清冠1號，2、3個月後病人說問題全都改善，「這個案利用中醫的體質調理，搭配使用低劑量清冠1號，改善了腦霧所造成的困擾。」

之後那位病人接受腦部的影像檢查，的確發現腦部有發炎、痊癒後的痕跡，證實了張鈺鑫推論病邪未清、感染腦部造成大腦暫時性功能失調的診斷。

同樣咳嗽，情形不同，治療也不同。顏俊秉指出，久咳會導致口乾，會開立清燥救肺散或百合固金湯滋陰潤肺；若咳嗽有血絲會加瓜絡；咳嗽合併有胸悶、喘會用血府逐瘀湯，腦霧則是會使用蔓荊子、薄荷、川芎、石菖蒲等開竅、清利頭目的藥材。

張鈺鑫也舉例，新冠後遺症中最常見的疲倦無力，西醫可能無法處理，中醫會使用北沙參、西洋參來涼補氣血，同時依體質做藥物上的調整，避免過補造成上火。診脈發現若有病氣邪未清，會加用魚腥草；若是慢性發炎明顯、免疫反應太強，可選用黃芩來清虛火。張鈺鑫提醒，不要擅自去藥房抓藥，尋求中醫師診治、對症下藥才安全有效。

日本也有相同的做法。日本北里大學東洋醫學研究所所長小田口浩（Hiroshi Odaguchi）指出，政府沒有治療長新冠的計劃，東京醫學從業者協會（Tokyo Medical Practitioners Association）正督促政府啟用漢藥來治療長新冠病人，並能納入保險，順天堂大學附設醫院（Juntendo University Hospital）也開設長新冠門診，用漢方藥治療長新冠病人。

●日常保健9穴道 有效緩解新冠後遺症

除了服藥，日常按壓穴道也能有效緩解長新冠症狀，張鈺鑫列舉9個穴道：

(圖/康健雜誌提供)

在居家生活上，三位中醫師都指出，運動和飲食要特別注意：

◎不要劇烈運動

劇烈運動會更耗氣血，此時運動不是要訓練肌肉和心肺功能，而是重建呼吸、換氣功能和肺部功能，因此以緩和的太極拳、散步為主，再漸進增加運動強度，「運動20、30分鐘後覺得游刃有餘、不累癱，隔天沒有不舒服，再漸進提高運動強度，」張鈺鑫說。

◎不要進補、少吃冰品和甜食、多吃蔬果

大病初癒要進補恢復氣力？何宗融提醒，剛痊癒腸胃機能尚未復原，吃太補反而會導致腸胃不適，且進補食材很多是發物，吃了可能更不舒服。

張鈺鑫則表示，如果是單純吃食物，例如雞湯、羊肉湯、牛肉湯，用薑片、蔥白料理無妨，但千萬不要自行藥補，「當歸、黃耆、人蔘等溫補藥材做成藥燉料理，對於免疫系統紊亂造成慢性發炎的長新冠時期，很容易上火，可能加重症狀。」

飲食以清淡為主，搭配新鮮蔬果即可，不用特別進補，「國外發現十字花科的食物能對抗、殺滅新冠病毒，花椰菜、青花菜、高麗菜都可以吃，」何宗融說。

張鈺鑫也提醒，氣血要運行順暢才能幫助去除病邪，所以要少吃冰品；甜食、油膩食物如糖果、餅乾、糕點少碰，因為會甜會生濕，增加痰和鼻涕的分泌。

◎可以適量喝防疫茶

除了清冠1號是藥物、須由中醫師開立，還有很多主打防疫的保健茶飲，何宗融指出，這些茶飲對於預防染疫、治療和癒後保養都有幫助，也能增進身體機能。

若是久咳，防疫茶和清冠1號中的藥材「魚腥草」有很好的效果，不過顏俊秉提醒，按照包裝指示，適量喝、不過量，若要喝清冠1號，劑量減低，每天1至2包即可。