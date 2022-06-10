Kia全新世代Sportage以「前瞻 創新格局」定位，在台灣競爭激烈的休旅市場中，試圖開創休旅級距的嶄新視野，一口氣提供Trendy、Apex、X-line 4WD等3 款車型，售價分別為114.9、124.9、135.9萬元，總代理台灣森那美起亞透露上市前接單熱絡，其中更有超過六成比例是頂規版X-line 4WD車型，本報於上市前搶鮮試駕，對其前衛、創新以及大幅提升的細膩質感相當驚豔。

Sportage擁有厚實且充滿力量感的線條，車尾更顯動感。（陳大任攝）

台灣森那美起亞總裁李昌益表示，塑造品牌並不容易，Kia想要成為一個有氣質的品牌，讓人慢慢瞭解品牌宣言「移動ㆍ啟發人心」的含義，從去年推出Sorento（轉念 開拓人生）、Carnival（分享 才是人生最高價值），再到年底品牌新CI發表，今年初EV6（不只超越 更加卓越）的上市，一路走來都可看到Kia在品牌策略上的用心。

李昌益表示，另方面也可從銷售業績及預接單的情況來看，目前Sorento累計接單超過1000張、Carnival高達2200張，EV6亦在短短時間收到800張訂單，若再加上即將上市的Sportage，累計已超過3000張訂單。在台灣更大的目標是要做到「以質帶量」，把服務品質與後勤能量做好，目前已有3個新CI標準展間，今年還會有8個展間提升CI的計畫，才能讓消費者知道Kia的努力與改變。

台灣森那美起亞總裁李昌益宣布全新世代的Kia Sportage售價114.9萬元起。（台灣森那美起亞提供）

全新世代的Sportage外觀以Kia新世代設計語彙「Opposites United」對立的和諧為核心打造，包括全新虎式造型水箱護罩、旋標造型LED日行燈、雙色切削造型輪圈，以及動感俐落的車側折線，予人厚實且充滿力量的視覺感受。試駕車更採用同級唯一「消光夜隱灰」車色，顯得特別有個性。

Sportage搭載全新Smart stream 1.6L渦輪增壓汽油引擎，具備180ps/27.0kgm最大動力輸出，駕駛者可透過E-SHIFT七速電子旋鈕排檔系統及換檔撥片，搭配Drive Mode可變行車駕馭系統自由切換一般、節能、運動與智慧等4 種模式享受駕馭樂趣，試駕車另結合4WD四輪驅動系統，能帶給駕駛者更佳的穩定性與循跡性能。

Sportage不僅外觀酷炫，內裝更精彩，如車門皮質套件、金屬踏板、縫線設計、鋼琴烤漆等，尤其雙12.3吋全景曲面顯示螢幕極具未來感，中控台下方還有一列「一鍵切換」數位控制面板，可分別調整控制空調與多媒體，在夜間還有多達64種氣氛燈色變換及Harman/Kardon音響絕佳聆聽享受，若視線再往細節處觀察，深灰木紋飾板搭配不同層次的灰、黑內飾材質，營造出沉穩內斂質感，與「前瞻 創新格局」定位融合一氣。

儀表控台以一體成型設計概念帶來人性化的視覺感受。（陳大任攝）

雙12.3吋全景曲面顯示螢幕與一鍵切換數位控制面板。（陳大任攝）

E-SHIFT電子旋鈕排檔及Drive Mode可變行車駕馭系統。（陳大任攝）

在實用面上，受惠於車艙軸距相較上代增加85 mm，搭配寬廣的全景式天窗，讓車內空間更顯明亮寬敞。雙前座通風加熱座椅、後排加熱座椅，加上14段調整角度的後座椅背，讓全車座乘客都能享有愜意又舒適的旅程。

此外，前座擁有搭載可變式置杯與多功能托盤，後行李廂可在6:4分離座椅傾倒設計下，擁有586至1872L的載物彈性空間，感應式電動尾門可輕鬆放置各式物品和行李，貼心配備再加分。

雙前座均具通風加熱功能，頭枕後方為頗富巧思的掛鉤。（陳大任攝）

後排座椅具加熱功能，椅背還可做14段調整角度功能。（陳大任攝）