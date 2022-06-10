台積電昨（8日）召開股東會，投資人關心地緣政治風險、美日韓競爭對手緊追等營運議題，董事長劉德音喊話股東不要擔心，台積電努力在台灣好好發展，才能讓世界更重視我們，且劉德音認為，台灣還是穩定的生產地點，不會被美日設廠所取代。此事引起網友們熱烈討論，許多人狠虧，台灣人工作完成度高，但薪資成本卻很低，當然很難被取代，「十萬工程師的便宜肝換來的，當然不會被取代。」

不少投資人在台積電股東會上提問，美國總統拜登近期接連拜訪日本、南韓，且宣示強化合作，是否對台積電營運造成威脅，劉德音回應，美日韓加強合作並非要超越台積電，而是復興美國半導體產業，台積電是其中一環，且劉德音強調，台灣還是穩定的生產地點，不會被美日設廠取代。

劉德音的說法引起PTT論壇網友們熱烈討論，許多人表示，「日本的肝不會輸，但成本比較高阿」、「取代不了啦，關鍵字:生產成本，員工耐操度」、「正常，不可能找到比台灣更奴的」、「台灣依然有低薪優勢，不過少子化當頭」、「台奴世界第一 無法取代der。」

事實上，台積電創辦人張忠謀也曾表示，台灣最大的競爭力是人才，有大量優秀的工程師、技工、作業員等，且交通便利，調度能力佳，整體來看，美國設廠成本明顯比台灣高，即使美國聯邦與州政府給予補貼，可能還是無法彌補長期的競爭劣勢。