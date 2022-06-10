陳女控告親家母蕭女，因不滿她曾勸子婚前深思，蕭女竟每天發LINE羞辱她，長達1年半；陳女指控，此舉導致她和兒子失和、兒子也崩潰得憂鬱症，向蕭求償撫慰金10萬元及醫療費2740元。蕭女辯稱，陳母子不睦與她無關，貼文僅設1人閱覽，未公開。法官認定，蕭女長期傳訊嘲諷、辱罵已侵害人格，還嗆「批評妳上千篇，卻一句也不敢回嘴」，顯為故意持續，判賠5千元，可上訴。

陳女的兒子與蕭的女兒在2020年7月間結婚，陳女指控，她在兒媳結婚前，曾勸兒子要深思熟慮，親家母蕭女認為她不祝福這宗婚事而不滿，自2020年6月至2021年12月間長達1年半，近乎每天用LINE發文明諭、暗喻地羞辱她。

陳女說，兒子因婚事等不諒解，不但退出家庭LINE群組，還遷進親家戶籍，她遭到重大精神打擊，多次崩潰、莫名掉淚、食不下嚥、體重遽降，自2021年6月起到身心醫學科就診，經診斷罹患憂鬱症。

蕭女辯稱，她設定貼文僅陳1人可閱覽，未公開，並未侵害名譽權，陳因母子感情不睦、家庭決裂而導致憂鬱症，則與她無關。

法官認為，言語或文字辱罵、譏諷也涉及貶抑人格尊嚴，尤其蕭女還留言：「我批評妳上百篇，卻一句話也不敢回嘴」、「妳還是念念不捨我的貼文」，可見她明知對方有閱覽貼文，還持續辱罵，長達1年半頻率甚高，已超越一般可容忍程度，並構成侵權。

法官以陳女因母子關係破裂導致憂鬱症，向蕭女求償醫藥費並不合理，審酌蕭女在LINE貼文閱覽對象僅陳女1人，認定精神損害以5千元賠償為適當。