誰能比他綠？一名男子結婚長達16年，不但妻子劈腿，做DNA鑑定更發現3個女兒全都跟自己沒有血緣關係，崩潰大哭，跟妻子對質時，還反被嗆「血緣關係那麼重要嗎」。

根據《網易新聞》報導，事件發生在江西上饒市，陳姓男子控訴妻子外遇，他表示自己與妻子結婚16年，順利產下3個女兒，由於長期在外地工作，近日妻子卻總是「沒空」接視訊電話，開始察覺不對勁。

陳男得知3個女兒全都是別人的種，拍片控訴崩潰大哭，卻被妻子反嗆「血緣關係有那麼重要？」(圖／網易新聞)

陳男利用手機GPS系統，發現妻子跑去賓館，在門口外埋伏一整夜後，看到妻子與其他男人手牽手步出大門，這才確定妻子出軌。陳男私下進行DNA比對，更發現女兒們全都跟自己沒有血緣關係，崩潰拍下影片大哭：「結婚16年，3個小孩沒一個是我的」。

事後陳男找妻子對質，沒想到妻子不但不認錯，反稱女兒10多年來一直都叫他爸爸，世界上有那麼多領養的孩子，血緣關係有那麼重要嗎？更嗆陳男拍片哭訴行為是傷害女兒，結婚10多年生不了，怎麼不自我反省。

妻子的驚人回應也引發大陸網友議論，但都一面倒砲轟妻子惡劣至極：「丈夫生不了不是偷吃的理由」、「妳可以提離婚，但不代表可以出軌」、「這三觀簡直了，外頭偷吃男人還這麼大聲」。