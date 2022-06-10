Steph was in pain after this apparent leg injury.



Hope he's okay 🙏 pic.twitter.com/WKcBRE2A5q — Bleacher Report (@BleacherReport) June 9, 2022

There is optimism today on Warriors star Stephen Curry’s status for Game 4 of the NBA Finals vs. Boston on Friday, sources tell @TheAthletic @Stadium. It appears Curry won't need MRI, has avoided major issue with his left foot, and will attend Golden State's afternoon practice. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 9, 2022

比起勇士在總冠軍賽G3以100比116落敗，勇士球迷更擔心的是史蒂芬柯瑞末節左腳踝遭到壓傷情況，如今看來暫時無須擔心了，因為《The Athletic》權威記者查拉尼亞10日凌晨搶先爆料，柯瑞腳踝傷勢樂觀，且無須進行核磁共振(MRI)檢查，更可望順利出席勇士今天例行訓練，

不過柯瑞這次確實讓不少人嚇出一身冷汗，因為他在G3還剩4分07秒，跟塞爾提克前鋒荷福德激烈爭搶掉球，遭到荷福德直接重壓到左腳踝，讓柯瑞當場露出相當痛苦表情，幸好他沒多久就重新站起，更留在場上繼續打到最後兩分多鐘才被換下場休息。

因為柯瑞曾在今年3月17日例行賽同樣遭遇塞爾提克時，慘遭塞爾提克後衛史馬特壓傷腳踝，讓他整整休息快1個月時間，才在季後賽首輪宣告傷癒復出，如今又被荷福德壓到腳踝，當然讓勇士全隊上下相當擔心他的傷勢，幸好目前看來他應該不會缺席11日開打的總冠軍賽G4。