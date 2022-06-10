根據中國地震台網，四川阿壩州馬爾康市今天凌晨發生數次地震，最新一起發生在1時28分，規模6.0。地震台網官方微博推文，成都市區震感強烈。
1時28分的這起地震震央位於北緯32.25度、東經101.82度；震源深度13公里。
馬爾康市今天0時3分發生規模5.8、震源深度10公里的地震後，陸續發生規模4.1、3.4、4.4的地震，約1小時後再發生規模6.0地震。（編輯：楊昭彥）1110610
根據中國地震台網，四川阿壩州馬爾康市今天凌晨發生數次地震，最新一起發生在1時28分，規模6.0。地震台網官方微博推文，成都市區震感強烈。
1時28分的這起地震震央位於北緯32.25度、東經101.82度；震源深度13公里。
馬爾康市今天0時3分發生規模5.8、震源深度10公里的地震後，陸續發生規模4.1、3.4、4.4的地震，約1小時後再發生規模6.0地震。（編輯：楊昭彥）1110610
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