華爾街股市主要指數今天重挫，道瓊工業指數下跌超過600點。此前歐洲中央銀行（ECB）公布升息計畫，而美國明天將公布的消費者物價指數（CPI）報告，預料將顯示通膨高漲。
道瓊工業指數下挫638.11點或1.94%，以32272.79點作收。
標準普爾500指數重挫97.95點或2.38%，收4017.82點。
科技股那斯達克指數挫跌332.04點或2.75%，收11754.23點。
費城半導體指數下跌81.31點或2.69%，收2937.79點。（譯者：楊昭彥）1110610
華爾街股市主要指數今天重挫，道瓊工業指數下跌超過600點。此前歐洲中央銀行（ECB）公布升息計畫，而美國明天將公布的消費者物價指數（CPI）報告，預料將顯示通膨高漲。
道瓊工業指數下挫638.11點或1.94%，以32272.79點作收。
標準普爾500指數重挫97.95點或2.38%，收4017.82點。
科技股那斯達克指數挫跌332.04點或2.75%，收11754.23點。
費城半導體指數下跌81.31點或2.69%，收2937.79點。（譯者：楊昭彥）1110610
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