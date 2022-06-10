土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天表示，他將角逐明年的總統選舉，同時駁斥經濟受挫的土耳其會提前大選的傳言。

法新社報導，強人艾爾段自2003年起掌權至今，各界普遍預期他會參選，今天是他首次公開宣布。

艾爾段在西部伊茲米爾市（Izmir）一場黨內集會中說：「讓我在此宣布，艾爾段是人民聯盟（People's Alliance）的候選人。」

人民聯盟由艾爾段所屬的保守執政黨「正義發展黨」（AKP）以及右翼的「民族行動黨」（MHP）組成。

在野的國會第2大黨共和人民黨（CHP）尚未推出候選人，艾爾段向該黨領袖基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）提出挑戰。

艾爾段說：「公布你的候選人或是由你競選。」他還說，選舉會準時在明年6月舉行。

受到土耳其貨幣里拉（lira）貶值，以及1998年以來最高的通膨率73.5%所影響，土耳其當前經濟慘澹，有傳聞稱選舉可能提前舉行。（譯者：楊昭彥）1110610